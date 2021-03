El aniversario del estado de alarma ha propiciado que El Intermedio arranque 'Pandemian Rapsody', una edición especial al frente de Cristina Gallego, que se ha decidido a hacer un resumen musical de los últimos 365 días.

Así, arrancado con 'Show must go on', siguiendo con 'Me da igual' de Mario Vaquerizo y haciendo referencia a 'Sola', 'Libre', 'Como una ola' o 'Fiesta', la colaboradora de El Intermedio ha relatado todos los pasos del coronavirus desde marzo de 2020.