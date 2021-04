Cristina Gallego se encarna de nuevo en la piel de Ayuso para 'destapar' lo que la presidenta esconde en su teléfono móvil. Así, relata algunas de las cosas que ha apuntado en su lista de 'cosas buenas de ser presidenta', donde apunta lo bonito de estar en el Gobierno regional.

"Ser best friend de Ana Rosa forever", explica Gallego. Y eso no es lo único: "Las cosas super guays de ser presidenta también es decir lo primero que se me pasa por la cabeza". Conocer a Rocío Monasterio, pasearse con animales... en el vídeo principal de esta noticia Cristina Gallego revela lo que esconde su teléfono.

Y es que Isabel Díaz Ayuso confesó ante los medios que posee una lista en su iPhone en la que apunta aquellos detalles que le hacen ser feliz durante su estancia en el Gobierno. Puedes escuchar sus declaraciones en este vídeo: