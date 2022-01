Cristina Gallego ha explicado en El Intermedio cuál es la verdadera protagonista de cualquier campaña electoral: la vaca. "Es un animal que da leche, carne y votos", asegura la presentadora, antes de hacer un repaso a algunas de las ocasiones en las que los políticos han visitado a las vacas cuando llegan las elecciones.

Pablo Casado suele seguir esta tradición con la que se siente tranquilo porque "sabe que no le van a morder, no como Isabel Díaz Ayuso". También se inspiró en las vacas Mariano Rajoy, quien durante una visita a una granja hizo una gran reflexión: "Tenemos una gran nación y tenemos algo que es muy importante, tenemos españoles". En la izquierda no son menos y saben que son un talismán político, como demuestra Cristina Gallego en el vídeo principal de esta noticia.

