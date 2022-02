¿Cómo ha reaccionado Isabel Díaz Ayuso después de que no la inviten a la reunión de Pablo Casado con los barones territoriales? El Intermedio muestra su reacción "en exclusiva". "Lo de Casado no se puede llamar Comité, como mucho, velatorio", destaca Ayuso (Cristina Gallego), que afirma que es "la monda": "Todo me sale bien, las bromas, las traiciones...".

"Viendo los últimos acontecimientos, el futuro del partido pasa por nuestras manos", destaca Ayuso a sus muñecos, con los que analiza los puntos del día: "Tenemos que saberlo todo sobre mi nuevo rival, Feijóo, porque el día menos pensado tendré que apuñalarle a él también por la espalda". "Feijóo tiene unas fotos con un narco, pero todos tenemos un pasado", reflexiona Ayuso, que afirma que ella también tiene imágenes con "Pablo Iglesias, que es igual de peligroso y ni siquiera tiene un yate". Puedes ver la imitación completa de Cristina Gallego a Isabel Díaz Ayuso en el vídeo principal de esta noticia.

"Entérate de cuánto piden por Génova"

Andrea Ropero recuerda en este vídeo de El Intermedio a El Gran Wyoming que la sede del PP está en venta: "Luego te digo cuánto cuesta, que tú tienes". Puedes ver el momento en este vídeo.