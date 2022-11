Andrea Ropero entrevista a Carlota Pereda, directora de la película 'Cerdita', un film que visibiliza y denuncia este tipo de acoso que ella misma sufrió desde muy pequeña. Concretamente desde parvulitos por ser hija de padres no creyentes e ir a un centro religioso: "Se reían de mí, me tiraban cosas, siempre que sucedía cualquier cosa la culpa era mía". "Creo que no ha habido cole en el que no lo haya visto. En todos los institutos (he visto casos de bullying)", confiesa a la colaboradora de El Intermedio.

Además, en esta entrevista recuerda un episodio que vivió en un campamento, en el que denunció un caso de bullying a los profesores: "A ellos no les hacía gracia intervenir. Así que esa noche me dieron patadas la gente que lo había hecho". Puedes ver la entrevista al completo de Carlota Pereda en el vídeo principal de la noticia.