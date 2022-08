Dani Mateo y El Gran Wyoming volvían a convertirse en 'Aznarito y Felipón', en aquella ocasión para analizar a su peculiar manera el escándalo de espionaje con Pegasus. "No sé qué le ha dado a la gente ahora con eso de que nos están espiando", comentaba Felipón, mientras Aznarito afirmaba que "a todos los presidentes se les espía".

"A ti te espiaron, a mi me espiaron y a Rajoy le espiaron por espiar, porque no se le entendía una mierda a ese hombre", le recuerda el ex líder socialista a Aznarito, que por su parte asegura que "el espionaje es totalmente habitual e inevitable, es la vieja del visillo de la democracia, pero es por vuestro bien", explica el ex líder del PP. "No tendríamos que espiaros si fuerais trigo limpio", sentencia Aznarito, que en el vídeo sobre estas líneas desvela algún que otro 'secreto de Estado'.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.