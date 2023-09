Luis Rubiales (imitado por Raúl Pérez) aparece en el plató de El Intermedio para hablar sobre Cristina Gallego y Sandra Sabatés. "La chica que ha aparecido antes, Cristina, es buenísima, aunque esté buena, que también", afirma 'Rubiales'. que destaca que "Sandra es toda una profesional, lo hace casi igual de bien que el hombre".

Por otro lado, el 'expresidente' de la Federación de Fútbol en España continúa demostrando su machismo. "Maldita sea la hora que las mujeres cambiaron el volleyball por el fútbol", afirma indignado 'Rubiales' en el plató. Unas palabras que Cristina Gallego no aguanta más y que provocan que interrumpa su aparición para echarle del plató: "Venga, señor Rubiales, a casa a pensar en el Mundial, pero no el de 2030 sino en el ridículo que ha hecho, que ese también ha sido mundial". Sin embargo, 'Rubiales' (Raúl Pérez) no cesa: : "Chata, lo primero, dos besos".