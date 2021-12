¿Sabes que los trabajadores españoles, pese a su precariedad, están como locos con su salario emocional? En realidad no, pero El Intermedio imaginó en esta encuesta qué dirían los encuestados si pensasen así.

En este vídeo, recordamos las declaraciones falsas de los encuestados: "Hace 40 años que soy becaria. Mi jefe todavía no me ha pagado y me dice que soy como de la familia. ¿Qué más puedo pedir?", afirmaba una mujer. "Yo no llego al salario mínimo interprofesional, pero tengo comisiones. Por cada venta que cierro me llevo un abrazo", añadía otra joven ante las cámaras de programa.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.