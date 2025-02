Así echó Cristina Gallego a 'Luis Rubiales': "Piense en el Mundial, pero no en el de 2030, sino en el ridículo que ha hecho"

En una temporada pasada de El Intermedio, Luis Rubiales (interpretado por Raúl Pérez) apareció en el plató tras ganar la Selección Femenina de Fútbol el Mundial y protagonizar su polémico beso a Jennifer Hermoso. "Tengo que decir que esto está muy bien, la chica esta que ha salido antes, Cristina, buenísima, no es que esté buena, que también, pero no quería decir eso", destacó 'Rubiales', que también tuvo palabras para Sandra Sabatés, "una profesional que lo hace casi igual de bien que un hombre".

Incluso, 'Rubiales' mostró un lazo morado que se había comprado, el color del feminismo. "Esto me convierte en un aliado, ¿no?", preguntó 'Rubiales' a Sandra Sabatés, que le contestó tajante: "El hábito no hace al monje". Y es que 'Rubiales' no paró de soltar frases machistas: "Maldita sea la hora que las mujeres cambiaron el volleyball por el fútbol".

En ese momento, Cristina Gallego apareció en el plató para echar a 'Rubiales': "A casa a pensar en el Mundial, pero no en el de 2030, sino en el ridículo que ha hecho".

