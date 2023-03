De cara al estreno de 'Nacho', la serie de ATRESplayer en la que Martiño Rivas da vida a Nacho Vidal, 'La Roca' rescata una de las declaraciones de Nacho Vidal en el año 2006 a El Gran Wyoming en El Intermedio, donde explicó las cifras de su trabajo. "He producido y dirigido unas 300 películas y he actuado en unas 2.000 películas, es algo que la gente no sabe", afirmaba Nacho Vidal, que lamentaba que era algo que la gente no sabía.

"Te ponen el cartelito de actor porno y de ahí no te sacan", criticaba Vidal, que insistía en que él nunca había interpretado "un polvo": "Yo no soy actor de nada, me he dedicado a 'follar' durante 12 años y por eso me llaman actor".

Pero, ¿entonces los actores porno no son actores? ¿qué piensan Martiño Rivas y Miriam Giovanelli, protagonistas de la serie? El actor y la actriz responden cuáles han sido los grandes obstáculos que han tenido a la hora de interpretar a personajes de la industria del porno.