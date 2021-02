El borrador de ley para la igualdad efectiva y real de las personas trans ha sido una gran noticia para personas como Olivia Lendínez, una niña trans que ahora cuenta a Andrea Ropero en El Intermedio cómo han sido todos estos años con un cuerpo que no la identificaba. "Yo desde siempre, desde que he tenido uso de razón, he dicho que era una niña. Me trataban de corregir y yo decía 'que no, que yo soy una chica'", ha explicado.

Cuando Olivia inició su tránsito social, es decir, le comunicó a sus padres que era transexual, tenía nueve años. Desde entonces, afirma, le han hecho preguntas de todo tipo. Algunas muy intrusivas: "Siempre me preguntan si me he operado. Mi primera respuesta es '¿a ti que te importa?'". Puedes escuchar su rotunda respuesta al completo en el vídeo principal de esta noticia.