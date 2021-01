Marta Borrell califica como una de sus peores experiencias en la vida el día que escuchó la dura confesión de una alumna en Mozambique. "Una de ellas había tenido un hijo y había sido con el profesor de la escuela y, además, de valores éticos. Es muy duro que no estén educadas para que entiendan que no tienen por qué pasar por todos esos abusos sistemáticos", ha expresado en su entrevista con Andrea Ropero, donde ha explicado cómo la joven le decía "que había tenido un hijo y que no podía educarlo para que no haga lo que le habían hecho a ella".

Con un sistema educativo en el que los profesores "no tienen ningún trato personal con el alumno", la única opción era un cambio integral. "La única luz dentro de la oscuridad", afirma, es la educación.

Así, y con tan solo 17 años, ya se ha convertido en 'la Greta Thunberg de la educación'. Puedes escuchar su impactante testimonio en este vídeo de la entrevista completa en El Intermedio.