El confinamiento de la primera ola del coronavirus y las nuevas restricciones y limitaciones que se están comenzando a aplicar en esta segunda ola están dejando una huella difícil de borrar en las personas mayores. Los que viven solos han pasado muchos meses sin ver a su familia y sin poder realizar sus actividades diarias, que les aportan compañía y también felicidad.

Es el caso de Ena Velasco, jubilada, que ha querido charlar con Andrea Ropero para contar su experiencia. Tiene 70 años, vive sola y antes de la pandemia era una mujer muy activa. "Iba a los centros culturales, daba clases de costura por hacer amistades, tomar un café, reírnos", relata a la periodista.

Asegura que antes de la pandemia se sentía "llena de vida" y ahora no. "Me siento muerta, me siento mal".

"El primer confinamiento era algo nuevo en mi vida y no lo viví con mucha tragedia. Pensé que se iba a pasar en unos meses, pero según se alargaba la cosa empecé a sentir miedo, como que vivía el final de mis días", ha reconocido Ena.

Y ese miedo al no saber qué va a pasar en el futuro, si tendrá que seguir confinada, si podrá quedar para ir al cine o a tomar un café con las amigas, en definitiva, el miedo a la soledad, es para ella mucho más fuerte que el miedo a la enfermedad.

"Yo he estado sin salir ya unas semanas, me busco la manera de coger un libro, leer algo, llamar a las amigas, pero este nuevo confinamiento lo llevo mal porque es otra vez de nuevo", asegura.

También echa de menos a sus dos nietos, que son pequeños: "El no poder darles un achuchón o el tener que mandarles regalos por Corros es frío".

Además, Ena ha señalado que las personas mayores no viven de la misma manera la pandemia que las personas jóvenes, que piensan que esto algún día pasará. "Con 20 o 30 años, un año más no conlleva nada. Para nosotros sí, es una parte de nuestra vida muy importante porque el tiempo que nos queda es más cortito. Es una parte de nuestra vida que se nos ha ido y no la vamos a recuperar", la menta.

Por último, ha explicado que durante estos meses, al igual que más personas de su edad, se ha sentido olvidada, "como si nos arrinconaran, como si estorbáramos ya".

