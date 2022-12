Ana María Pérez, contra la violencia machista en España: "Casi 2.000 mujeres quemadas, apuñaladas, estranguladas... eso es terrorismo"

Hablar de la conquista del divorcio y los derechos de las mujeres en España es hablar de Ana Maria Pérez del Campo. Sandra Sabatés charla con ella en Mujer tenía que ser de El Intermedio. "La violencia de género es un terrorismo universal, matan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres", lamenta la pionera en la revolución feminista en nuestro país.

El día que Ana María Pérez se rebeló contra el franquismo: "Si no éramos paridoras del régimen, éramos unas sinvergüenzas y unas putas"

"La obediencia que declarabas cuando te casabas era total, sin permiso no podías hacer nada", recuerda Ana María Pérez del Campo a Sandra Sabatés en Mujer tenía que ser de El Intermedio. Además, la revolucionaria feminista critica "el delito conyugal", es decir, "la violación dentro del matrimonio": "No podías negarte a tener relaciones sexuales, no importaba nada".

El triunfo de las mujeres frente al franquismo: Ana María Pérez desvela los entresijos de la lucha feminista que llevó a la ley del divorcio

Sandra Sabatés entrevista en Mujer tenía que ser de El Intermedio a Ana María Pérez del Campo, una de las pioneras en la lucha por los derechos de la mujer, que desvela cómo fue el camino hacia la ley del divorcio. En 1981 participó, junto a sus compañeras de asociación, en la redacción del borrador de esta normativa.