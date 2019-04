EL RAP DE LA HUIDA DE PUIGDEMONT

Álvaro Carmona vuelve a El Intermedio con un nuevo rap sobre la huida a Bélgica de Carles Puigdemont con versos tan desternillantes como "soy el Moisés catalán, pero no abriré las aguas, porque aguas de Barcelona ha trasladado a Madrid su sede". También dirige un mensaje a Rajoy: "Mi DUI te beneficia he hecho que el juicio de Gürtel no salga en las noticias".