Alfonso Grau : "Tuve un 'calentón', reiteradamente pido disculpas"

Tras ver las reacciones de Alfonso Grau, número 2 de Rita Barberá, en la rueda de prensa en la que anunciaba su 'no-dimisión', Wyoming quiso enviar a Gonzo para darle unas medicinas al vicealcalde con el fin de tranquilizarle.

"Si me notifican que estoy imputado, me marcharé"

Una vez Gonzo acude al Ayuntamiento de Valencia, donde se encuentra el despacho de Alfonso Grau, decide darle la medicación: "Le entrego estas pastillas para que la próxima vez que dé una rueda de prensa se tranquilice antes".

A pesar de no aceptar las pastillas, Grau, o como le conocemos en El Intermedio: Grauzilla, se muestra respetuoso con Gonzo y le confiesa lo que hará con su cargo si recibe una notificación del juez Castro: "Si me notifican en algún momento que estoy imputado, me marcharé, lo tengo muy claro", aunque asegura que "jamás" ha tocado un céntimo que no fuese suyo.

Además, el vicealcalde de Valencia aprovecha las cámaras de El Intermedio para dirigirse a los ciudadanos, respecto a su "chulería", como explica Gonzo, al contestar a los medios en su última rueda de prensa:"Reiteradas veces he pedido perdón, estaba muy nervioso (...) Tuve un 'calentón' y lo siento", asegura.