Hablamos con David Fernández el actor que dio vida a Chikilicuetra para que nos cuente como surgió el personaje que con una peluca de Elvis, una guitarra de juguete y una coreografía facilona llegó a tener a todo el país en vilo: "Una mañana me hice un cortadito en el bar de un amigo mío, un señor uruguayo al que no se le entendía nada cuando hablaba. Entonces yo le dije 'esta noche en Buenafuente tengo que hacer una improvisación y la manera de hablar esta noche va a ser como hablas tú'"

La improvisación gustó "vieron que el personaje había hecho gracia y se inventaron una canción y así es como empezó esa carrera meteórica que terminó con ese gran triunfo que fue Eurovisión". "Pero no me gusta hablar de mí", afirma Fernández.

La clave para que Rodolfo Chikilicuatre llegase a Eurovisión fue que "ese año se podían presentar canciones por Internet y la gente votaba".

A pesar de que Televisión Española preparó la gala 'Salvemos Eurovisión' para elegir entre los diez más votados, entre los que estaba La casa azul con su 'revolución sexual' -que para Fernández era la ganadora- la gente eligió a Chikilicuatre: "Claro dejaron votar a la gente y España es así". "Yo me quedé '¿cómo que me voy a Eurovisión pero si no sé cantar?'", dijo Fernández.

'Baila el chiki chiki' quedó en el puesto 16 de los 25 participantes, una posición mejor de la que muchos esperaban, pero eso no impidió que el Chikilicuatre pasara pronto a mejor vida. "Yo lo dije desde el principio. Dije que iba a Eurovisión pero que después de Eurovisión lo mataba", afirma Fernández.