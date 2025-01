Zaida Cantera: "Trump es un 'showman' que se gana a su audiencia, no es un político al uso"

Donald Trump ha tomado posesióneste martes como presidente de los Estados Unidos. En su discurso de investidura, ha anunciado su intención de anexionarse el Canal de Panamá y expulsar a los migrantes.

Sin embargo, Zaida Cantera no cree que Trump vaya a llevar a cabo todas sus promesas: "Va a hacer derecho de la utilización de la palabra, pero no de su uso". "Trump es un 'showman' que se gana a su audiencia, no es un político al uso", ha añadido.

"De lo que dice a lo que luego hará hay un gran trecho, como pasó cuando dijo que iba a levantar un muro en la frontera con México", concluye la colaboradora de Conspiranoicos, que descarta que Donald Trump lleve a cabo las medidas extremistas de las que lleva haciendo gala desde el inicio de la campaña electoral.