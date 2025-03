Miguel Sebastián: "Habría que gastarse 200 euros por persona más en Defensa para llegar a la media de Europa"

Pedro Sánchez expone en Bruselas que, desde que él es presidente, "ha habido un aumento del gasto en defensa de una media del 10% anual". "Este ha sido un Gobierno, cuando llegó en 2018, se encontró un gasto en defensa por debajo del 1% del PIB", añade.

Sánchez manifiesta que ese aumento del gasto ha servido, por ejemplo, para aumentar la retribución de la tropa de las Fuerzas Armadas, "que era además una causa de justicia que, de alguna manera, tenía que ser materializada". El presidente del gobierno afirma que su Gobierno ha estado comprometido, desde el principio, "con la apuesta por el fortalecimiento de la seguridad y la defensa de nuestro país".

Miguel Sebastián, por su parte, apunta en Conspiranoicos que el prefiere mirar ese gasto en Defensa "en términos per cápita, es decir, cuánto nos gastamos por español en defensa". El exministro expone que, según datos de la OTAN, "en 2022 nos gastamos 322 euros per cápita". "Para llegar a la media de la OTAN, excluyendo a EEUU, tendríamos que gastarnos 460 dólares per cápita, lo que supone un aumento del 40%".

El economista añade que si queremos subir la media de la OTAN europea y de Canadá, "tenemos que decir a la gente que hay que gastarse, por lo menos, per cápita, unos 200 euros más al año".