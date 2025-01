Maestre, sobre Dani 'Esteve': "Es bastante normal que alguien que se dedica a desokupar necesita que haya okupaciones"

Por otro lado, ha aclarado que a pesar de la realidad que se plasma desde la sociedad "no hay tanta okupación" y que por eso "igual tiene que promoverla".

En Conspiranoicos se ha comentado el historial de Dani Esteve, una figura polémica que se dedica a la desokupación y que llegó a ofrecer dinero a unos okupas para que se fueran y luego okupar otro piso por 300 euros. Antonio Maestre ha asegurado que "es bastante normal que alguien que se dedica a desokupar necesita que haya okupaciones".

Por otro lado, ha aclarado que a pesar de la realidad que se plasma desde la sociedad "no hay tanta okupación" y que por eso "igual tiene que promoverla". Además, Maleni Contestí ha explicado que los audios que se van a desvelar en Equipo de Investigación son bastante preocupantes sobre todo por el tema de los menores porque Dani asegura que le he llegado información de "el colegio al que va sus hijos".

"A mí me viene este tipejo y me dice que sabe cuál es el colegio de mis hijos y...", ha reconocido Zaida Cantera, dejando claro que, si a Dani Esteve no le gusta el reportaje, lo que debe hacer es ir y "poner una denuncia" en vez de actuar de esa manera.