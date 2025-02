Jordi Évole, sobre sus 'haters' en redes sociales: "Intento que el odio no me amedrente, voy a ser lo que yo soy"

"No lo mido porque no lo miro"

Jodi Évole ha estado con Jokin Castellón en Cospiranoicos. El catalán, en sus palabras, ha hablado sobre los bulos y las teorías conspiranoicas, y también sobre cómo afronta él el odio que le llega a través de las redes sociales, especialmente en 'X', propiedad de Elon Musk.

"No lo mido porque no lo miro. Soy muy activo en redes sociales, y me gusta serlo. A mí eso de 'yo me voy de Twitter'... como si el mundo se fuese a parar. Muchas veces nos ponemos un poco dignos, de 'espera, que voy a dar mi opinión", comienza Évole.

Luego, su 'truco': "Intento que ese odio que existe no me amedrente. No quiero ser lo que otros quieren que sea. Voy a ser lo que yo soy. Si gusta, cojonudo; si no gusta, un poco peor".

"Pero al comienzo me agobiaba muchísimo. Empecé con eso de las redes sociales como si fuera un parque de atracciones. Minuto a minuto dicen lo que gusta, lo que no gusta... Había como una correspondencia", explica Évole.

Y se lo toma con humor: "Tienes que soportar ahora a una cantidad de seres anónimos que si piensas que están haciendo en su casa cuando escriben eso igual hasta te sacan una sonrisa".