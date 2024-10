La periodista Ana Bernal-Triviño, especializada en violencia de género, ha asegurado que lo que muestra las acusaciones de machismo contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón es gracias a que "las mujeres sienten ahora que pueden hablar". Y alerta: "A ver si vamos a volver al discurso de calladita estás más guapa".

Bernal-Triviño ha sostenido que "se habla de caza de brujas cuando el que se ha prendida la hoguera ha sido él solo", en referencia a Errejón. La periodista ha querido hacer una puntualización sobre la "víctima" que escribió a Cristina Fallarás señalando que ella "habla de un concepto que es el maltrato psicológico".

Ha recordado que siempre nos preguntamos por qué no se denuncia y la realidad es que es la psicológica es violencia que más ignora la justicia. Según la experta, las mujeres no denuncian en estos casos porque saben que "no se van a sentir ni escuchadas ni comprendidas". "Todo esto está cambiando porque las mujeres sienten que pueden hablar. A ver si vamos a volver al discurso de calladita estás más guapa y vamos a volver al principio", ha denunciado.