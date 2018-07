Isabel Ordaz: "Los hombres no ven las películas del oeste, las duermen"

LAS PELÍCULAS DEL OESTE

Isabel Ordaz vuelve al escenario de 'El Club de la comedia' para hablar de los hombres: "No conoces a un hombre hasta que no te casas con él", asegura. Así, detalla los pasos con los que se les va conociendo como, por ejemplo, las películas del oeste: “Las películas del oeste son un paraíso para los hombres (...) Los tíos van al salón y dejan el caballo en un poste sin atarlo ni nada, con dos vueltas de rienda. Y cuando vuelven a por él… ¡sigue allí! En mi barrio dejas una moto atada así a una farola y cuando vuelves no está ni la farola”.