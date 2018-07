Anna Simon: "Brad Pitt, en su fotocopia del DNI, es Gabino Diego"

LA FOTO DEL DNI

La colaboradora de Zapeando Anna Simon ha confesado que el otro día la paró la Guardia Civil y le pidió la documentación: "Les dije que no se la enseñaba, que salgo muy fea". "Yo no puedo enseñar el DNI, esa foto se filtra en Internet y se acaba mi carrera en la tele, que ya no me llaman ni para poner la voz al GPS", asegura. "Los guardias te piden el DNI por maldad, para reirse", y es que, añade, "el DNI es la foto que más vas a enseñar en tu vida y es fea de cojones". "Sólo hay una foto peor que la del DNI, la de la fotocopia del DNI. Ahí ya no es que salgas feo, es que eres el Ecce homo directamente", se lamenta.