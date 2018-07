Eva Hache: “Yo no me comería una seta a no ser que me la ofrezca un camello de confianza”

RECOLECCIÓN DE SETAS

A Eva Hache le encanta el otoño por las setas. ”¿Hay algo más guay que recoger setas, llevarlas a casa, cocinarlas, dárselas a la familia y hacer como que te las comes tú también y tirarlas…?”, comenta. Y es que ella recoge las setas pero no se las come a no ser que se las ofrezca “un camello de confianza”. Los expertos recomiendan ir a recogerlas con un libro y durante el día.