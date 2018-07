Eva Hache: “No me extraña que estallara la Guerra Civil, porque vaya aburrimiento”

LO QUE NO VISTE DEL MONÓLOGO DE LA LUZ

La presentadora de ‘El Club de la Comedia’ estuvo dos horas sin luz y contaba en un monólogo su experiencia. Sin embargo, hubo un trozo que no se emitió. Justo cuando comentaba que no era tan grave eso de estar sin electricidad. Y es que la gente de antes vivía así y no había ningún problema. “No me extraña que estallara la Guerra Civil, porque vaya aburrimiento”, comenta.