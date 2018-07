Ernesto Sevilla: "No estaba cantando, me estaba masturbando"

LO QUE NO VISTE EN 'EL CLUB DE LA COMEDIA'

Ernesto Sevilla se quedó con algo que decir en el programa de El Club de la Comedia. Por ello, hemos recogido en los descartes aquello que no viste. El humorista contaba que hay cosas que ve cuando está sólo que no quiere que vea nadie: "Pero no soy el único que hace playbacks en inglés inventado"...