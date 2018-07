Alexandra Jiménez: "Básicamente para ser feliz lo que hay que hacer es dejar de trabajar"

LOS 10 CONSEJOS PARA SER MÁS FELIZ

La presentadora de 'El Club de la Comedia' presenta 10 consejos para ser más feliz en la vida. Alexandra Jiménez no quiere dejar pasar estos 10 'mandamientos de la felicidad', donde hay cosas como dormir hasta tarde, sonreír mucho o mantener contacto físico. Eso sí, ella tiene claro que para poder ser feliz, lo que hay que hacer es dejar de trabajar porque, aunque "el dinero no da la felicidad, la felicidad no da dinero". La teoría es que si sigues estos consejos, terminarás durmiendo en un cajero donde "te despertará un jubilado a las siete de la mañana que irá a poner al día la cartilla".