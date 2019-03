Comienza la captura de los acosadores anónimos de Internet en Cazadores de Trolls: "Los límites entre el mundo real y el virtual ya no existen"

ESTE MARTES, EMPIEZA LA ‘CAZA’ DE LOS TROLLS

Escondidos detrás de sus pantallas acechan los trolls, gente que bajo el anonimato de Internet se dedica a acosar y amenaza. Este martes, Pedro García Aguado en Cazadores de trolls comienza su 'caza' para desenmascarar a estos acosadores. "Me está matando poco a poco sin tocarme", "me siento violada", o "he estado al borde del suicidio"; son algunos de los desgarradores testimonios de las víctimas que dan a conocer su historia en el programa.