Marc Giró dedica su monólogo a los de "la izquierda a la izquierda a la izquierda del PSOE": "Si Oasis lo ha conseguido..."

Marc Giró convierte su monólogo en una carta abierta a aquellos partidos que se sitúan "a la izquierda a la izquierda a la izquierda del PSOE" y les da unos consejos para las próximas elecciones generales.

Marc Giró ha decidido convertirse en el asesor electoral que nadie le había pedido a la izquierda. Después de recitar en Cara al Show sendas cartas abiertas a Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez para explicarles cómo ganar las próximas elecciones, el presentador dirige ahora sus consejos a los políticos situados a la izquierda del PSOE. Porque, puestos a repartir recomendaciones, ¿por qué limitarse a los dos grandes partidos cuando también se puede intentar poner orden en todo el resto?

Como no quiere que le acusen de "bipartidista", explica, ha preparado una nueva carta para los políticos que están "a la izquierda de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, del PSOE". Una ubicación ideológica que, a juzgar por la longitud de la enumeración, requiere casi tantas explicaciones como pactos para ponerse de acuerdo.

Giró también se adelanta a quienes le reprochen que no dedique una carta a los partidos situados a la derecha del PP. "Porque eso, caballero, es estar muy, pero que muy a la derecha", replica. "Si el PP ya está a la derecha de sí mismo, ellos están en Mordor", señala. Y, por si quedaban dudas sobre su imparcialidad, termina de aclarar sus intenciones: "No quiero que ganen las próximas elecciones". "Hala, ya lo he dicho", remata.

Además, asegura que no va a escribir esa carta porque de los partidos que están "apoltronados en el regazo del PP" ya se ocupa Nacho Abad cada día.

Una reconciliación a lo Oasis para la izquierda

El primer consejo es sencillo: que los políticos de izquierdas dejen de pelearse entre ellos. Para explicarlo, Giró recurre a los hermanos Gallagher, de Oasis, que han conseguido volver a compartir escenario pese a sus diferencias. "Si ellos han sido capaces de volver a subirse a un escenario a pesar de que se odian, seguro que vosotros también encontráis la manera de no pisaros la manguera los unos a los otros", plantea.

Y, hablando de mangueras, el presentador se mete de lleno en el terreno sexual. Giró juega con el tópico de que las personas de izquierdas practican más sexo que las de derechas y atribuye esa supuesta ventaja a las comunas, las acampadas y los cuerpos sudados en las manifestaciones. "Las personas de izquierdas, hay que reconocerlo, son más promiscuas", asegura. Y añade que muchas de esas reuniones han terminado, según bromea, en "orgías". El problema es que, después de tanto amor libre, los políticos han acabado pasando del amor al odio.

"Ha llegado el momento de pasar de las palabras a la acción y olvidar todo tipo de rencillas personales en pro de la razón de ser de la izquierda", reclama.

"Son más listas que vosotros infinitamente": el turno de las mujeres

Si la primera receta pasa por que los políticos de izquierdas hagan las paces, la segunda consiste en que algunos se aparten directamente del medio. Giró considera que los hombres que ocupan puestos de responsabilidad deberían dar un paso al lado y dejar que las mujeres tomen las riendas del país. "Personalmente creo que los políticos de izquierda, varones, o sea, dicho en vuestro idioma, los políticos que se autoperciben como hombres, deberían dar un paso al lado y permitir que sean ellas de una puta vez y de una vez por todas las que cojan las riendas del país", sostiene.

"Son más listas que vosotros infinitamente", sentencia. Y todavía encuentra espacio para una pulla más sobre los mítines y los áticos, antes de pasar al siguiente capítulo de su particular programa electoral.

La solución a la crisis de la vivienda

Marc Giró también tiene claro cuál debería ser uno de los grandes reclamos electorales de la izquierda: la vivienda asequible. Y su estrategia pasa por ampliar el público objetivo.

"Como a los perroflautas ya los tenéis en el bote, yo os recomendaría que ahora no os olvidéis de sus progenitores", aconseja. "Hay que apelar a todas aquellas personas que todavía tienen a sus hijos perroflautas en casa porque no se han podido, los pobres, emancipar, prometiéndoles vivienda barata", explica.

El programa electoral de Giró no tiene 200 páginas. Le bastan dos palabras: "Vivienda barata".

"Derechos humanos" para todo y para todos

El siguiente consejo es adaptar el discurso a la audiencia. Si en un mitin hay muchos pequeños propietarios y pocos de esos votantes que Giró da por conquistados, toca cambiar el vocabulario. No necesariamente las ideas, sino la forma de presentarlas. Y, para eso, el presentador tiene una expresión que sirve prácticamente para cualquier ocasión.

"En lugar de feminismo, dirás derechos humanos; en lugar de antirracismo, dirás derechos humanos; en lugar de LGTBQ+, dirás derechos humanos; en lugar de independentismo, dirás derechos humanos; en lugar de genocidio, dirás derechos humanos; en lugar de expropiación, dirás derechos humanos", enumera.

"Y luego ya volveremos a afinar", puntualiza Giró, que recomienda no alterar al electorado antes de tiempo. "En campaña, camarada, tú tira de derechos humanos y así nadie se va a poner nervioso. Tú disimula".

Si les preguntan por España, que respondan "vivienda barata"

El manual de Giró también contempla las preguntas incómodas que suelen aparecer en los debates electorales. A unos partidos les recordarán que han gobernado en coalición; a otros, que apoyaron una investidura. Frente a estos reproches, recomienda responder sin excusarse "y menos mal".

Y otra cosa: si alguien saca el tema de España en un debate, no hay que enredarse. "Vosotros contestad simplemente: vivienda barata", recomienda.

Da igual cómo empiece la pregunta: la respuesta ya está preparada. ¿España? Vivienda barata. ¿Las alianzas políticas? Vivienda barata. ¿Las diferencias entre partidos? Mejor vivienda barata.

Marc Giró cierra su carta abierta con todo su cariño e incluye una última dedicatoria a Gabriel Rufián: "Gabi, llámame, tontorrón".

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