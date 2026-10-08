La respuesta de Loles León cuando Marc Giró dice que tiene a los hombres "subyugados": "Y a las mujeres, todas han querido pernoctar aquí"

Loles León, una de las nuevas colaboradoras de esta temporada de Cara al Show, entra en el plató del programa de laSexta revolucionando a la banda y haciendo una confesión que deja de piedra a Marc Giró.

Loles León, la nueva colaboradora de Cara al Show, entra al plató del programa de laSexta como un huracán. Baila con la Giró's Boy Band al ritmo de 'Oh, Carol' y revoluciona a los chicos de la banda, que no dudan en animarla para que siga haciendo sus pasos.

Todo es alegría hasta que Marc Giró interrumpe el jolgorio. "Os lo pido por favor: No me la animéis', le dice a la orquesta. "Los tienes siempre subyugados. Te ha pasado siempre con los hombres, ¿no?", quiere saber el presentador. "Y con las mujeres", responde Loles, dejándolo de piedra. "Todas han querido pernoctar aquí", añade mientras se señala los pechos.

Alguna mujer incluso lo ha hecho, desvela. "Yo todo. La vida está abierta a todo", asegura.

Y es que a Loles no le hace falta ni que le toquen las palmas para desatar su alegría desbordante. "Lo más difícil es que se siente", comenta Giró.

Cuando por fin lo consigue, no duda en poner rápidamente la cabecera de su sección, llamada 'Qué ganas tengo'. Como las ganas que tiene de cantar y bailar con la banda y con Marc. Algún día conseguirá hacer ese número musical que tanto ansía.

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