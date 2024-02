Roberto Leal recuerda con Albert Espinosa momentos llamativos de su infancia mientras recorre su camino a casa, ese que hacía cuando era pequeño desde su colegio hasta su hogar. Por ejemplo, Leal explica a Espinosa cuáles eran sus dibujos favoritos y destaca que le llevaron muy poco al cine siendo pequeño.

"Esto lo voy a contar, pero mi madre no quiere que lo cuente", desvela el presentador, que cuenta que su madre solamente le llevó una vez al cine para ver 'La bella y la bestia': "Había cine, pero por lo que sea no le cuadraba, estaría muy liada". Sin embargo, aunque solo fue una vez al cine, una película le marcó para siempre: "E.T. es mi personaje de cine favorito, tengo un problema con E.T.".