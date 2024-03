David Bustamante reflexiona con Albert Espinosa cómo su sueño se hizo realidad al entrar en la academia de Operación Triunfo. "Es difícil asimilarlo", afirma el cantante, que desvela cuál cree que es el secreto de no haberse vuelto loco: "Mis padres y mis amigos de siempre supieron pegarme los pies al suelo".

Pero, ¿cuál es el momento más duro que recuerda David Bustamante? "Cuando me lesioné la voz dos veces y no podía ni hablar ni cantar", recuerda el cantante, que destaca que eso no solo le afectó a nivel profesional: "Ya no solo fue no poder trabajar, es que encima mi personalidad es de hablar mucho".

"Estuve haciendo un concierto en unos olivares y me dio alergia y me quedé sin voz pero yo quise seguir", recuerda David Bustamante, que explica que cuando terminó el concierto, se había destrozado la garganta: "Fue un momento duro, pero gracias a dios estoy totalmente sano y sigo teniendo el mismo registro, pero fue un susto".