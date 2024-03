David Bustamante visita junto a Albert Espinosa su colegio, donde se reencuentra con uno de sus profesores. "Es una persona que sabe el cariño, respeto y admiración que le tengo", explica el cantante sobre el profesor, del que dice que "fue una persona brillante e inspiradora". Además, el profesor le da su expediente académico, un momento que Albert Espinosa aprovechar para descubrir qué notas sacaba Bustamante.

"No, que me hundes", destaca David Bustamante, que confiesa que a su hija le ha dicho que sacaba buenas notas: "Escúchame que tengo una hija y le he dicho que sacaba todo sobresalientes". Además, el cantante reconoce que llegó a repetir curso: "Me gustó tanto 3º de la ESO que decidí quedarme tres cursos hasta que me fui a trabajar". "Esto es muy fuerte, tenemos un problema", bromea Albert Espinosa al leer las notas de Bustamante, que le responde: "A ver si te crees que me fui a trabajar a la obra porque era una eminencia estudiando".

Incluso, el artista protagoniza un divertido momento mirando a cámara y pidiendo cortar este momento: "Esto va todo fuera". Sin embargo, no todo es malo en el expediente de Bustamante, y es que en sus notas también se destaca su alta capacidad en musicales. Además, el profesor también le dedica palabras muy bonitas: "Era un alumno lleno de energía y complicidad, con un sentido del humor y una actitud de luchar por la vida".