"¿Por qué vinisteis a España?", quiere saber Albert Espinosa en este nuevo programa de El camino a casa. El presentador recorre las calles de Madrid a la vez que la de Alaska, desgranando cada detalle de aquella época en la que no usaba su nombre artístico, sino el de pila: Olvido. "Tú me has dicho que tu padre añoraba España, ¿no?", pregunta.

La artista asiente. "Yo crecí entre cubanos que añoraban Cuba y españoles que añoraban España", dice con cierta tristeza. Su madre es cubana y su padre, originario de Gijón (Asturias) emigró desde España exiliado por la guerra civil. "El año anterior a venirnos

vino de vacaciones. Estuvo un par de meses por España y vio que no le pasaba nada. Y entonces tomó la decisión de volver", relata. "Porque España, porque España, porque Gijón, porque España", recuerda que decía su padre a menudo.

Él fue quien la bautizó con el nombre de Olvido, sin embargo, los orígenes de esta decisión son un tanto inciertos. Cuando su madre llegó a Gijón descubrió que su marido no le estaba diciendo toda la verdad acerca de este peculiar nombre. Su padre aseguraba que así se llamaba su madre, pero en realidad, la abuela de Alaska se llamaba María. "Olvido era su hermana", aclara ella.

"O era muy listo y lo vendió de esa forma... O, que no lo creo, fíjate, o la guerra trastoca", afirma entre risas.