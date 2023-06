Ana Peleteiro recuerda cómo se enfrentó a los insultos raciales y el bullying que sufrió durante su adolescencia. "Me encanta lo luchadora que eres", asegura Albert Espinosa durante una visita a su antiguo instituto en Ribeiro. La atleta rememora que tuvo que pelear y defenderse.

"Estoy seguro de que todos estos que te llamaban negra, al final recibían", expone Espinosa. "Tienen que estar diciendo: 'Madre mía, a esta chavala yo la intenté hacer pequeña y mírala dónde está'", señala Peleteiro, quien reflexiona: "El tiempo pone a cada uno en su lugar, yo eso lo tengo clarísimo".

Al adentrarse en las instalaciones la atleta se reencuentra con la orientadora del centro, con la que recuerda aquella época. "Estaba un poco a la defensiva", recuerda la deportista. "Siempre le digo a mi madre: 'Tuviste suerte porque no fumé, no me metí en cosas chungas...", asegura.