EL LÍDER DEL PSC DESTACA QUE "LOS VOTOS NO SON DE LOS PARTIDOS, SINO DE LOS CIUDADANOS"

Las abuelas de Bienvenidas al norte se encuentran a Miquel Iceta en los pasillos del Parlament, un momento que le hace especial ilusión a la andaluza socialista Antonia. "Seguro que habéis encontrado a independentistas que no quieren excluir a otros y a no independentistas que no consideran su enemigo" al que piensa diferente.