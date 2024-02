Alberto Chicote se monta en el coche para recoger a los concursantes de este segundo programa de Batalla de restaurantes que, en esta ocasión, busca el establecimiento que mejor marisco tiene en todo Vigo. Cuatro concursantes lo darán todo en esta competición que promete ser muy reñida.

El primero de ellos es Omar Fares. Tiene 47 años y es el copropietario y gerente de La Central Gastro, un restaurante multidisciplinar que es el número uno de todo el Casco Viejo. "Ha pasado de ser jugador de baloncesto profesional a profesional de la hostelería. Es decir, de anotar puntos a anotar comandas", comenta el popular presentador mientras se dirige a La Central.

"Desde que sé que voy a participar en Batalla de restaurantes, estoy absolutamente concienciado en la victoria y no me planteo perder. No me gusta perder ni a las canicas. Nuestra apuesta esta muy clara: es cocina fusión. Nuestro marisco no aburre nadie. Nadie va a poder doblegarnos", advierte, dispuesto a dar guerra a quien venga.