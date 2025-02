Un empresario le hace un corte de mangas a un cocinero y se mete el dedo en la boca en plena grabación con Alberto Chicote

Alberto Chicote busca en Guadalajara el mejor cordero asado, visitando los restaurantes La Vera, La Curva, La Posada de Consuelito y Avadar, con sus respectivos chefs y propuestas: Mari Cruz de Agustín, Abraham Martín, Darío Menéndez y Mihaiela Woasi, respectivamente.

Tras visitar los establecimientos, el exitoso chef reúne a los cuatro restauradores en el día de la confrontación, donde protagonizan un tenso cara a cara lleno de reproches al conocer las puntuaciones que les han puesto el resto de hosteleros.

La tensión aumenta cuando Darío y Abraham comienzan a discutir sobre el precio de sus productos, algo que ya se habían echado en cara en más de una ocasión durante la grabación de Batalla de restaurantes. Y es que Abraham critica los precios bajos de Darío, afirmando que es imposible que con esos precios obtenga resultados positivos. Incluso, el dueño de La Posada de Consuelito llega a afirmar que Darío miente, pero el chef de Avadar se defiende afirmando que sus proveedores le dan los precios más bajos que a él.

Finalmente, en el día de la confrontación Darío enseña una factura de sus proveedores para demostrar que dice la verdad, pero, incluso entonces, Abraham asegura que dicha factura puede estar manipulada. "Has intentando a engañarnos en precios y en cosas, te he puesto un 0, no me chupo el dedo", asegura el dueño de La Posada de Consuelito mientras hace un corte de mangas delante de Alberto Chicote.