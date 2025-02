Chicote afea al dueño de Marisquería Moya que no tenga opciones para intolerantes a la lactosa en su carta: "Hombre, no tener ni un sorbetito…"

Después de que Victoria se quedara sin comer postre en el restaurante de Juan, Marisquería Moya, Alberto Chicote da su opinión respecto a que no haya opciones para intolerantes a la lactosa en su carta.

Después de haber probado la fritura malagueña y el pescado del restaurante Taró, la segunda parada de la ruta gastronómica de Alberto Chicote y el equipo de Batalla de restaurantes por Málaga, el presentador y los hosteleros se disponen a probar los postres. Por suerte, en esta ocasión, Victoria, que es intolerante a la lactosa, sí que tiene una opción para no marcharse sin la guinda del pastel.

Todo lo contrario le sucedió en el primer restaurante que se la jugaba en este programa, Marisquería Moya, y así lo recuerda ella. "Yo aquí sí tengo para tomar: la torta de algarrobo", dice la empresaria. "No como ayer. Hombre, no tener ni un sorbetito...", afea Chicote a Juan. "Por tener, podemos tener de todo. Pero si esa opción para mí no es rentable, ¿me merece la pena tener esa opción o simplemente que ese comensal vaya a otro tipo de restaurantes?", plantea.

"Yo, si me hubiese pasado lo de ayer, que ella no podía pedir, voy un momento al lado y le compro... melón", dice José Carlos Sabastro, copropietario de La Sal y el Son.