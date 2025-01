El cara a cara de Sofía y Rocío tras los malos modos del cocinero de 'Tu Pescaíto': "Me da igual si uno es gay, lesbiana, blanco, verde..."

"Me da igual si uno es gay, lesbiana, blanco, verde, azul, bizco... No voy a entrar en un juego que no es mío", zanja Sofía, tras vivir un tenso momento durante las valoración con Rocío, de 'Patio Romano'.

Una vez visitados los cuatro restaurantes y probado el plato estrella de este primer programa en Córdoba, el rabo de toro, llega el momento de la verdad. El momento en el que los participantes de este programa se confiesan los unos con los otros y desvelan qué puntuaciones han otorgado a sus contrincantes delante de Alberto Chicote.

Es el turno de Sofía, de 'Tu Pescaíto', que levanta la campana y recibe un 3,6 de valoración. El desafortunado comentario de uno de sus trabajadores durante el servicio en 'Tu Pescaíto' provocó un momento tenso que ha llegado hasta las valoraciones finales. Cuando parecía que ya todo estaba dicho, Rocío toma la palabra para poner los puntos sobre las íes.

"Yo solo puedo decir que es mi trabajador, compañero y amigo. ¿Puede parecer que sea un homófobo porque ha tenido un comentario de mierda en la boca que se le podía haber puesto un calcetín? Habló lo que no tenía que hablar en el momento que no debería haber hablado", quiere zanjar el asunto Sofía, a lo que Rocío le contesta: "Lo sigues justificando, me dijiste ayer que me lo merecía por la actitud que tengo en la vida".

Sofía insiste en que no aprueba lo que ha dicho Diego, pero el momento se vuelve cada vez más tenso entre las propietarias. "Mi sexo no lo sabe, porque yo no voy con un cartel aquí diciendo con quién me acuesto", dice Rocío. "Estamos llevando esto a un extremo que...Me da igual si uno es gay, lesbiana, blanco, verde, azul, bizco...No voy a entrar en un juego que no es mío", concluye Sofía.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el tenso cara a cara de las propietarias.