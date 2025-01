"No tienes pinta de ser muy femenina": el comentario homófobo del cocinero de 'Tu Pescaíto' hace llorar a Rocío

El equipo y los concursantes de Batalla de restaurantes llegan al restaurante de Sofía, 'Tu Pescaíto', esperando encontrar pescado fresco, pero encontrándose con producto congelado. Después de revisar a fondo las instalaciones y ver croquetas industriales en las cámaras frigoríficas, los comensales, rivales entre sí, se atreven a pedirlas.

Todos se llevan una agradable sorpresa al ver unas croquetas con muy buena pinta sobre la mesa, pero el "pegotón" de mayonesa debajo no acaba de encajarle a Rocío, la jefa de cocina de 'Patio Romano', que pide explicaciones al camarero. Sus quejas llegan hasta la cocina y hacen estallar al cocinero, Diego. "Dile que es para que no se caigan y que se las pueda comer, porque se nota que ella come bastante", es la primera falta de respeto por la espalda.

A pesar de que Sofía intenta calmarle, el joven sale a la terraza para enfrentarse a ella. En una mesa con cuatro comensales, tres de ellos hombres y una única mujer, se atreve a preguntar por el nombre de Rocío, como si no supiera distinguir entre unos y otra. "Bueno, es que tampoco tienes pinta de ser muy femenina", suelta cuando ella le reprocha su actitud.

Alberto Chicote se queda alucinado. Rocío contraataca: "yo no vengo aquí a que tú me digas a mí la pinta que tengo, ¿eh?". Tras aguantar el chaparrón un par de minutos, la cocinera no puede aguantar las lágrimas. "Yo me levantaba y me iba", anuncia momentos antes de echarse a llorar. "Y yo me levantaba contigo", le responde Raúl, de 'Fusión Lío'. "Os juro que no entiendo nada", asegura Chicote, alucinado.

El presentador se levanta de la mesa para marcharse con ella e intentar consolarla. "No hay justificación, lo cojas por donde lo cojas", le asegura el popular chef. "Ha sido innecesario, la ha menospreciado y nos hemos sentido insultados todos", asegura Rafael, de 'Misa de 12' ante las cámaras.

Sus propios compañeros afean a Diego su comportamiento, pero él se niega a pedir disculpas.