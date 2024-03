Batalla de restaurantes llega a su fin. Alberto Chicote le dice al propietario de Albor que desvele su nota. La calificación es un 6,1, por debajo de su rival de La Tasca Suprema. Borja no se esperaba notas tan bajas. El presentador destaca que su nota más baja es un 5 en el apartado precio.

Alberto le dice que la nota es el resultado de un 6, un 5 y un 4. "¿De quién crees que es el 4?", le pregunta el chef. El dueño le responde que cree que es de Ainhoa. "Las cantidades me parecieron bajas para los precios", justifica la directora de Pancipelao. "Yo entiendo ese 4, porque su cocina no llega. No sabe qué es esa cocina, la cantidad de elaboraciones que lleva y de elementos para llegar a hacer un plato como esos", responde el cocinero de Albor.

El conductor del programa les pregunta si volverían a este restaurante. Ainhoa tiene claro que no, porque no es su estilo. "Yo creo que tiene un ego enorme, piensa que lo hace todo muy bien", opina la concursante sobre su oponente.