Ainhoa Martínez, sobre el ataque de Feijóo con los "prostíbulos": "No fue un calentón, sino un cálculo político: cree que la prostitución hace más daño al PSOE que la corrupción"

"No fue fruto de un calentón parlamentario, sino una estrategia muy medida", afirma la periodista Ainhoa Martínez, sobre la acusación de Alberto Núñez Feijóo que, en su turno de réplica, dirigió al presidente del Gobierno, en el marco del pleno extraordinario que se ha celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados: "¿Pero con quién está viviendo usted? ¿De qué prostíbulos ha vivido usted?".

Un día después, el PP sigue aferrado a las saunas del suegro de Sánchez: redobla su ofensiva y registra una batería de preguntas en las Cortes, en pleno escándalo por el caso Koldo, tras la entrada en prisión provisional de Santos Cerdán. Precisamente, estas preguntas "demuestran que hay un cálculo político por parte del PP, que es que el daño de la prostitución le hace más daño que la corrupción", analiza la periodista.

"Santos Cerdán ya se ha quedado corto y creen [desde el PP] que por esta vía pueden hacer más daño [al PSOE]", afirma Martínez. Así, según explica, por un lado, en el electorado de las mujeres, ya no tanto porque se vayan a ir al PP, sino para desmovilizar a esas mujeres que fueron claves el 23-J para que Sánchez pudiera seguir siendo presidente del Gobierno; y por otro, la desestabilización personal: Sánchez ha demostrado muchas veces que su flanco débil es su mujer.

No obstante, confiesa Martínez, "me surgen dudas. Creo que el Gobierno se siente más cómodo respondiendo a estos ataques que sobre Santos Cerdán y la corrupción, que creo que sí puede hacer caer al Gobierno y no los negocios del suegro". En el vídeo podemos ver completo su análisis.