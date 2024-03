El crítico Carlos Boyero se ha convertido en el protagonista de una reciente polémica por la crítica que ha hecho de la cuarta temporada de la serie 'True detective'. En esta ocasión el crítico se ha convertido en el objeto de las críticas por sus comentarios no solo hacia la serie, sino también hacia la protagonista Jodie Foster. En Aruser@s también han reprochado que se haya referido al aspecto físico de la actriz en una serie en la que interpreta a una policía de 60 años.

Boyero aseguraba en la radio: "Aquí (por 'True detective') no me gusta ni verla ni oírla, no está adecentada. Hay gente que envejece mal, hay planos que parece que la maquillaran para estar más fea". El colaborador del programa David Broc entiende que a Boyero le haya caído "la del pulpo" por sus comentarios: "Qué más da que Jodie Foster esté vieja, es una actriz maravillosa y en la serie está muy bien y creo que esta crítica es demasiado gratuita", afirma.

Broc además añade que "no la maquillan para que esté fea": "En la serie es una policía y no va a salir maquillada como una vedette". La colaboradora Marisa Moya también insiste en que "está caracterizada para ese personaje" y añade: "Es que es la edad que ella tiene, así que representa su madurez". Otro de los colaboradores asegura que el crítico es ajeno a lo que se diga de él y que le da igual el revuelo, pero Broc insiste en que en esta ocasión la crítica ha sido desafortunada y que sigue generando reacciones negativas en redes sociales.