La felicitación de esta mujer a su hija se hizo viral hace un tiempo por lo curioso de su contenido. Y es que esta madre todos los años le relata a la joven cómo fue su nacimiento.

"Todavía no tengo ni una contracción ni siquiera. Ya. Ya tengo las primeras, pero son flojitas. Así hasta las 4 de la tarde. Sobre las 10 de la mañana me darán más fuerte", le iba contando a su hija por WhatsApp.

"Uy que me cago viva y tengo chocho medio abierto. Me agarro el agujero no vaya a ser que te caigas y me levanto y me voy al servicio", continuó la narración.

