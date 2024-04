Alfonso Arús destaca que continúan los "sevillanos que siguen rajando del postureo en la Feria de Abril". Por ejemplo, el presentador de Aruser@s enseña en el vídeo principal de esta noticia el viral de un joven '@elmarquees'. "No sé si vais a comisión con el Ayuntamiento de Sevilla por hacerle tanto publicidad a la feria, pero dejad de vender a la gente que la Feria de Sevilla es la mejor de España", pide el chico, que asegura que están convirtiendo a la fera en la más famosa, pero también en la que tiene más postureo.

"Os voy a decir la verdad de lo que os va a pasar a la gente que no sois de Sevilla y que venís a la feria, que es una feria para los sevillanos", insiste el joven, que manda un rotundo mensaje a la gente de fuera de Sevilla que quiere ir: "No vais a conocer a nadie y no vais a entrar en ningún lado, solo en las casetas públicas" que estarán muy llenas.

Angie Cárdenas da la razón al joven en el plató de Aruser@s: "Es verdad que por la tele ves las casetas de los famosos y piensas que vas a entrar a conocer, pero no entras porque hay seguridad en la puerta". Si embargo, otros colaboradores no entienden de qué se queja el chico ya que, de esta forma, se da publicidad a la feria y a la ciudad.