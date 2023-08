El ingenio de este trabajador para escaquearse de sus tareas se convirtió en viral hace apenas unos meses y no es para menos. En Aruser@s no tardaron hacerse eco de la táctica de este empleado para hacerle creer a su jefe que no está trabajando porque Windows está instalando actualizaciones en su ordenador.

Su 'modus operandi' no es otro que reproducir en bucle un vídeo de YouTube que muestra la típica barra de carga que para muchos es una auténtica pesadilla pero para otros es la excusa perfecta para no hacer nada durante un buen rato.

Sin embargo, a pesar de su ingeniosa técnica, finalmente su jefe descubre el truco. Tras ver estas imágenes, Alfonso Arús comienza a sospechar de los redactores y miembros del equipo.

