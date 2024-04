"Me llevo fatal con mi hermano, pero no es de ahora, es de toda la vida, no me ha hecho nada malo, pero me cae mal", así comienza la pregunta de un oyente, que continúa: "dame un consejo para evitar las reuniones familiares a las que el va". Esta es a la cuestión que se ha enfrentado Kiko Rivera en el consultorio del podcast '¿Te la sabes?'.

El cantante reconoce que el también se lleva mal con su hermano y le responde: "Básicamente, a tomar por culo tu hermano". En plató, David Broc ha alucinado con la repuesta y destaca que ha sido expeditivo, pero bien. "Cortita y al pie", cree.

"Si hay alguien que puede dar consejos porque su familia es modélica es Kiko Rivera", opina Alfonso Arús . A los tertulianos les ha gustado mucho el 'coach Rivera', como lo han bautizado. "Actualmente solo se lleva bien con Cayetano", comenta Tatiana Arús. "Es que así se ahorra problemas, que ha tenido muchos", le explica Alba Sánchez.