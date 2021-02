Tamara Falcó encabeza la portada de la revista Vanity Fair y allí ha narrado la etapa de inestabilidad que le hizo engordar hasta 14 kilos.

Ella cuenta que lo pasó "muy mal": "Muchos de los contratos se me cayeron. Algunas marcas me dijeron que mi físico no era el que requerían para sus productos. Me penalizaron".

Falcó ha explicado que en esa época se apoyó mucho en su hermano Enrique Iglesias y ha llegado a confesar que "en esa época desayunaba filetes empanados".